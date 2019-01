Un bufete marbellí realiza un informe sobre posibles errores en el rescate de Julen sin el encargo de sus padres

"No tenemos claro técnicamente algunas de las actuaciones entre el lunes y el jueves, cuando comenzaron a excavar esta vía definitiva para sacar al niño. Desde el jueves hasta ahora todo parece sensato, pero antes, hay cuatro vías de rescate para las que no tenemos explicación suficiente". Flores no quiere polemizar con los rescatadores, "ni muchos menos, están haciéndolo bien ahora, pero la toma de decisiones ha sido lenta, creo que se esperó mucho antes de empezar a perforar y quizás unas horas sean decisivas en este tema"