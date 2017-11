Buenas ideas para negocios que puedes emprender

Las ideas para negocios no se agotan, son infinitas, prácticamente todo puede volverse negocio, sólo hay que saber venderlo, nunca faltará gente dispuesta a consumir productos o servicios, dependiendo el discurso con que se les haga llegar la propuesta. La imaginación juega un papel importante a la hora de querer emprender un negocio. Pregúntate ¿Qué te gustaría que te ofrecieran? ¿Porque no satisfaces esa necesidad con nada de lo que ya hay? la respuesta será el negocio a iniciar, pues así como tú no has satisfecho esa necesidad...