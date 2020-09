Brutal ataque de gatos

...Si mañana alguien propone eliminar a todos los gatos del planeta, la cosa no quedará en los delirios de un imbécil. Aparecerán rápidamente cuatro vídeos de gatos atacando a humanos y un puñado de estadísticas inventadas sobre muertes por ataque felino.... Unos distribuyen la idiotez y otros se ven obligados a tener que perder su tiempo explicando lo obvio, que la tierra es redonda y no plana, ..., que Bill Gates no necesita una puñetera pandemia para que compremos móviles con tecnología 5G...