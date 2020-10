Bruce Springsteen regresa con un nuevo disco, Letter to you (Sony), el próximo viernes 23 de octubre. Un trabajo que estará disponible en CD, doble vinilo y digital y en el que vuelve con la banda de su vida, The E Street Band. Letter to you es el vigésimo trabajo de estudio en la carrera del músico. El disco incluirá doce canciones. Nueve de ellas son nuevas pero hay tres que harán las delicias de sus fans.