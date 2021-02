Bolivia: El presidente de Diputados descarta persecución política a Jeanine Áñez

El presidente de la Cámara de Diputados, Freddy Mamani (MAS), descartó una persecución política en contra de la expresidenta transitoria Jeanine Áñez, quien fue convocada a declarar por la Fiscalía por un caso de presunta “desobediencia a resoluciones en acciones de defensa y de inconstitucionalidad”. “Nosotros no vamos a presionar (al Órgano Judicial), pero sí vamos a exigir que exista justicia, (…) por lo tanto, no hay por dónde busquen este tipo de argumentos de que es una persecución política, a nosotros no nos interesa la persecución…