El blog de Trump no ilumina Internet (en)

Cuatro meses después de que el ex presidente Donald Trump fuera desterrado de la mayoría de las principales plataformas de redes sociales, regresó a la web el martes pasado con "From the Desk of Donald J. Trump", esencialmente un blog para sus reflexiones. Una semana desde la presentación, los datos de las redes sociales sugieren que las cosas no van bien. El blog del ex presidente ha atraído una audiencia considerablemente menor que sus alguna vez poderosas cuentas de redes sociales, según los datos de participación compilados con BuzzSumo,…