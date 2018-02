El bitcoin no tiene valor intrínseco, pero el dólar tampoco y domina el mundo

Son activos sin valor intrínseco: este es el mantra más repetido por analistas, e incluso premios Nobel de Economía, para argumentar que el precio del bitcoin no tiene sentido. Sin embargo, la divisa que mueve el mundo ( y cualquier otro tipo de dinero fiduciario) no es muy diferente al bitcoin, al menos en lo que a valor intrínseco se refiere. El dólar es un trozo de papel que no está respaldado por nada salvo por la fe de los que lo usan, igual que el bitcoin.