Benizar, el pueblo de Murcia que ha decidido no votar en las elecciones generales del 28A

En esta pedanía de Moratalla dicen estar hartos del "abandono" sistemático por parte de todas las administraciones públicas. Son unos 860 habitantes censados (los vecinos sostienen que en realidad no son tantos). Tal vez su voto no sea decisivo, tal vez no haya en juego un escaño o el futuro de un gobierno de coalición no esté en sus papeletas. Pero los vecinos están decididos a llevar a cabo este pequeño gesto de protesta.