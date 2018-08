La batalla de la propiedad intelectual en el sector de la marihuana  

A todo amante de la marihuana le suena Moby Dick, y no precisamente (o no solo) por la enorme ballena literaria. Sin embargo, poner a nuestras plantas el nombre de un referente cultural, una práctica más que habitual en el sector, también puede traer disgustos ahora que la legalización está arrojando luz sobre las sombras. Si no que se lo digan a los creadores de cepas como la Skywalker o la Ewok, que tomaban sus denominaciones de la saga Star Wars.