Los barrios ignorados andaluces claman contra la Renta Mínima de Inserción porque

La Asociación Andaluza de Barrios Ignorados ha denunciado la situación de muchas familias andaluzas que no pueden llegar a final de mes por no tener una protección social que les garantice una vida digna. La asociación denuncia que la medida contiene "todo un conglomerado de trabas y obstáculos para que no puedan acceder a las ayudas". "La actual legislación la ha convertido en una carrera de obstáculos humillante para las familias que la solicitan, transformándola en una renta de exclusion", asegura la asociación en un comunicado.