Barbra Streisand lanza una canción anti-Trump

"Do not Lie To Me" es el nombre de la nueva canción de Barbra Streisand, que contiene un mensaje muy directo para Donald Trump. El videoclip acaba de ser lanzado. "¿Cómo puedes dormir cuando el mundo continúa girando? / Todo lo que construimos está desmoronándose / ¿Cómo puedes dormir cuando el mundo está en llamas? / Todos respondemos a alguien / No me mientas. Este es el refrán de la nueva música de Barbra Streisand, que envía un mensaje muy claro a Donald Trump.