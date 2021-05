Un balcón con vistas a ninguna parte

Desde que salí de casa de mis padres, a los 17 años, he vivido en media docena de ciudades y he cambiado de vivienda bastantes más, aproximadamente las mismas que de empleo. A mis 36 años, son muchas más de las que lo hicieran la generación de mis padres, mis abuelos y mis bisabuelos juntas. Una de esas últimas mudanzas, implicó un desplazamiento de más de 3.500 Km. “¡Es el mercado amigos!” o “¡Es el espíritu aventurero!” proclaman los entendidos sobre aquello que no experimentan.