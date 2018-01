El azúcar no pone a los niños como una moto

Razones no faltan para no dar chuches a los niños pero entre ellas, la de que se ponen nerviosos o “como una moto”, no es la más acertada. Como otros mitos, parece que lo arrastramos desde tiempos inmemoriales debido a publicaciones que, aunque ya no tienen vigor, siguen coleando. Parece que la percepción de los padres es clave. Se han realizado estudios con placebo y los resultados varían significativamente en función de que a los padres se les comunique que los niños han tomado azúcar o no.