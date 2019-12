Aventuras con software privativo en Disneyland [ENG]

No soy un gran admirador de Disney: no me gusta el impacto que la compañía ha tenido en los derechos de autor o los mensajes sociales que han insinuado a lo largo de los años. Pero tengo niños pequeños y cuando estaba en el área de Los Ángeles sabía que tenía que llevarlos a Disneylandia. Tengo recuerdos felices de mi infancia de una visita allí. Al igual que mi madre cuando era joven, investigué todo lo que pude sobre cómo hacer que el viaje sea lo más agradable para mis hijos.