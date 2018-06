AT&T cierra acuerdo de 85.000 millones de dólares por Time Warner

AT&T Inc, operador de telefonía inalámbrica de Estados Unidos, cerró el jueves el pacto de 85.000 millones de dólares para adquirir a la compañía de medios Time Warner Inc después de que alcanzó un acuerdo con los reguladores antimonopolios del país. Warner Bros., HBO y CNN quedarían bajo el control de la empresa de telecomunicaciones. La próxima fusión sería la oferta de 65.000 millones de dólares que Comcast Corp presentó el miércoles por los activos del negocio de entretenimiento de Twenty-First Century Fox Inc., en competencia con Disney.