Así es el trabajo no remunerado en España

El trabajo no remunerado constituye una carga para muchos que ven que la actividad que están desarrollando no es compensado monetariamente. Este tipo de prácticas se dan tanto en la esfera laboral como en la familiar. En las siguientes líneas vamos a repasar los principales casos de trabajo no remunerado en el entorno laboral (horas extra y becarios) y en el familiar (tareas domésticas).