Así te agradecemos tu trabajo en la pandemia, cajera

"Si no les dan el plus por justicia, por dignidad, por respeto profesional o esa entelequia de la responsabilidad corporativa, deberían hacerlo por agradecimiento. Y no me refiero al agradecimiento que puedan sentir los directivos de una compañía que ha duplicado su facturación gracias al trabajo imparable de su plantilla, sino al de su clientela. Las cajeras, reponedores y demás currantes de supermercado se han jugado la salud por todos nosotros".