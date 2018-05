Arrendamiento de mascotas desata controversia en EEUU

El arrendamiento de mascotas se ha vuelto popular entre la gente que no puede pagar los altos precios y opta por desembolsos a plazos, pero ha suscitado denuncias de que ese tipo de práctica no se debe aplicar a seres vivientes que tendrían que ser devueltos a la fuerza en caso de falta de pago. “El arrendamiento de mascotas es una práctica depredadora que se aprovecha de la gente que no puede pagar para un animal que les acompañe”, dijo el concejal Matthew Titone, demócrata de Staten Island, en el memorándum que acompaña la legislación.