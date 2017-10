Soy arquitecta y soy joven. La mayoría de mis clientes son hombres y muchos intentan ligar conmigo. Al principio me desconcertaba y no sabía como reaccionar. Al final terminaba poniendo una sonrisa tonta que al parecer les daba pie a seguir diciendo barbaridades no profesionales y me costaba esfuerzo centrar el tema en el trabajo. No era el fin del mundo, pero era molesto.