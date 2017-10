La mayor parte del Estado de Arizona no observa el Daylight Saving Time (DST). Es junto a Hawaii uno de los dos estados de Estados Unidos que no se rigen por esta convención. La causa fundamental para que Arizona permanezca al margen del DST es porque se considera innecesario. El argumento para no extender las horas de luz en la tarde es que la gente prefiere hacer sus actividades bajo temperaturas más bajas una vez ha caído el sol.