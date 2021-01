Araceli recibe la segunda dosis de la vacuna pero asegura que ella “controla” y que lo puede dejar “cuando quiera”

Araceli Hidalgo, la usuaria de la residencia Los Olmos de Guadalajara que ha sido la primera española en recibir la vacuna contra la covid-19, ha acudido hoy a su centro de salud a por una segunda dosis pero dice que no cree que vaya a haber una tercera porque “solo quería tontear un poco por probar nuevas experiencias” y no tiene intención de seguir pinchándose. “Yo controlo. Simplemente me la pongo porque… bueno, creo que me sienta bien. Si no quiero, no me la pongo”, ha declarado eufórica al salir del centro.