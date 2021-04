Anterior príncipe heredero de Jordania denuncia estar en arresto domiciliario

El ex príncipe heredero de Jordania afirmó este sábado (03.04.2021) que se encuentra "bajo arresto domiciliario" en su palacio de Amán, después de que el ejército le acusara de actividades contra "la seguridad del reino". En un video transmitido a la BBC, el príncipe Hamza aseguró que el jefe del Estado Mayor del ejército fue a su casa y le dijo que "no estaba autorizado a salir de ella". "No formo parte de ningún complot ni de ninguna organización delincuente", se defendió el príncipe en el video