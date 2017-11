Andrés Trapiello, Chaves Nogales y la equidistancia entre la "revolución fascista o comunista"

Para Trapiello, la España que conoce Chaves Nogales está rota en "los que estaban ilusionados con una revolución fascista" o de tinte soviético. "Bandos irreconciliables" de la que nace un "relato literario" también antagónico. Un país que no explica su historia y permite que sea igual decir "no lean a Álvaro Cunqueiro porque es fascista o no lean a Miguel Hernández porque es comunista", asevera equiparando ambas figuras literarias.