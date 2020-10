Ana, de 22 años, cuenta su experiencia esperando que le sirva a los jóvenes y que se lo tomen en serio. "Voy a contar mi experiencia con el coronavirus, porque yo misma me lo tomaba a risa y al final poca broma. Me he pasado seis meses yendo a médicos, especialistas y de cabecera y nadie sabía decirme qué me pasaba. Finalmente coincidieron; son las secuelas del bicho".