Algo más difícil que acreditar el máster de Cifuentes: cubrir la rueda de prensa de Cifuentes

Ayer sentí miedo, rayos y centellas, cuando intentaba acreditarme para la rueda de prensa convocada por Cristina Cifuentes en la convención nacional del PP, que se celebra este fin de semana en Sevilla. Por un momento, mientras se llevaban mi DNI para concederme o denegarme el acceso como si de un amigo o enemigo se tratara, pensé que me iban a pedir un TFM. Dios mío, a ver de dónde saco yo ahora un TFM, que me he venido corriendo después de escuchar al rector, sin comer ni nada.