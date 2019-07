Algo huele a podrido en lo contrario a Dinamarca  

1- No se sabe lo que pasa. De lo que se deduce que está pasando algo. O algo incluso más dinámico y categórico: nada. 2. En las últimas 48 horas se han retomado las negociaciones para un gobierno de coalición, aplazadas varios meses. Que se dice rápido. UP informa que, salvo buen rollete, no hay nada. PSOE informa de perfil que la cosa va bien, y que hay una vicepresidencia otorgada. 3. Las negociaciones, se supone, parten del único documento firmado por PSOE y UP. Los presupuestos no aprobados. Por lo visto, UP quiere más. Y PSOE, menos.