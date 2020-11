Alfonso Guerra estuvo en el gobierno junto a la 'X' de los GAL

Estuvo vomitivo, impresentable, regalándole munición a la derecha y atacando al gobierno de coalición y soltando algunas perlas como las siguientes:- ¡Con Bildu, no!- Del rey emérito dijo que sus delitos no empañaban el papel político de la corona en los últimos cuarenta años.Guerra es el autor de la frase “el que se mueve no sale en la foto” y de otras frases que lo retratan como autoritario implacable y estalinista en la gestión de los asuntos internos del PSOE, que lo dirigió con mano de hierro.