Alcaldes, jefes de policía y familiares, fraude en la vacunación  

La lista es larga. Cada vez más. La estupefacción, mayúscula. Alcaldes, jefes de policía, directivos sanitarios, familiares "de"… Personas que no están dentro de los grupos de vacunación prioritarios, pero que ya se han vacunado. ¿Abusando de su situación de poder? Ellos aseguran que no, que fue para no desperdiciar las "vacunas sobrantes". Esa sexta dosis extra que depende del sanitario que ponga la vacuna. Más allá de las casuísticas y de los casos concretos, estos episodios comparten pautas que se repiten.