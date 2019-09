El alcalde de Badalona se jacta ante unos vecinos de haber evitado la instalación de un centro de menas

El alcalde de Badalona, el socialista Álex Pastor,levantó una nueva polémica al asegurar que el Ayuntamiento consiguió que la Generalitat no instale un centro para Menas en el Remei. "Les he podido comunicar, además, que hemos conseguido que la Generalitat no instale ningún centro de MENAS en el barrio", escribió, utilizando la etiqueta " #EstimemBadalona ". La ex alcaldesa Sabater,concluye que Pastor "Aprendió rápido a vincular inmigración y delincuencia de su maestro Albiol".Sus socios de En Comú,dicen que las declaraciones son desafortunadas