El agua a cielo abierto

No hay nada que produzca mas placer a los ciudadanos que ver el agua, ya sea en la playa, en un humedal o en el cauce de un río o una acequia, parece que estamos programados para sentir placer ante la contemplación del agua en movimiento o parada. Una verdad que sería absoluta si no tuviéramos el empeño de acabar con todo este placer en cada decisión administrativa, y la mayoria de las veces sin beneficio aparente. El último episodio que he conocido ha sido el de la acequia de Fuentenueva, una conducción de agua que seguramente data de...