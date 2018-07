Aceitunas sin Trump: cuando renunciar a EEUU se convierte en un golpe de fortuna Gobierno de Donald Trump: Aceitunas

Osuna Mission, filial de Aceitunas Cazorla y Santa Teresa, decidió hace años no ir a EEUU al ser un mercado muy maduro. Hoy no da abasto y busca autoabastecerse con olivar en regadío. Factura hoy 24 millones, no ha dejado de crecer ni un año y prevé seguir haciéndolo a entre un 5% y un 10% anual. "China, India o países árabes son mercados con mucho potencial, casi diría que no tienen fin, con tradición aceitunera en algunos casos, por lo que un producto que además tiene poca sal y es rico en hierro encaja estupendamente.