Abdominales para un vientre plano y suelo pélvico, riesgos que no debes cometer

"Los típicos abdominales de rutina de gimnasio que hacíamos todos para conseguir un vientre plano y lucir tableta de chocolate no sólo no funcionan sino que además son lesivos para el periné". La ejecución de los abdominales clásicos es muy compleja y si no se hacen correctamente se puede ejercer una presión dañina hacia el suelo pélvico."Como los abdominales se emplean para que los músculos rectos del abdomen se acorten, si sus extremos se acercan, ¿qué ocurre con tu tronco? Se flexiona. Como no estamos lo suficientemente encorvados ya...