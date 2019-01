Ábalos insiste que el conflicto taxi-VTC "no es un problema nacional" y llama a las CC.AA a regular

José Luis Abalos ha insistido en que son las comunidades autónomas las que tienen que regular el sector de los VTC, en virtud del Decreto que el Gobierno aprobó el pasado año, y dado que el conflicto abierto entre esta actividad y la del taxi no "no es un problema nacional", sino que "se localiza en Madrid, Barcelona y otras grandes ciudades". Ábalos aseguró estar preocupado por el hecho de que "no se abran canales o se busquen excusas para no abordar el problema mientras se descalifica a otros para justificar la propia incapacidad".