Los 500 peores análisis de todos los tiempos de la revista Rolling Stone  

Quien tiene boca se equivoca. E incluso los especialistas de cualquier materia, entre los cuales también se incluyen los críticos culturales, no pueden evitar, de vez en cuando, caer en sesgos, torpezas o, por qué no, simplemente, tener un mal día. Algo especialmente obvio en una revista como Rolling Stone, que lleva publicándose desde 1967 y siempre se ha vanagloriado de su espíritu contracorriente, lo cual ha conducido al usuario schmidtt de Rate Your Music a elegir los 500 peores análisis de todos los tiempos de la revista.