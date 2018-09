El 30% de los hogares españoles no cuenta con los recursos necesarios para el cuidado de los hijos

Los hogares españoles invierten de media entre 119 y 159 euros mensuales solo en la educación de cada hijo. Este gasto de las familias, que ha crecido cerca de un 45% en la última década, se une al resto de dispendios que tienen que realizar los padres y madres para asegurar el cuidado de los menores. Y no a todos les alcanza, ni mucho menos. Según un informe publicado recientemente por Save The Chlidren, hasta 700.000 hogares en España no tienen los recursos necesarios para criar a los menores en unas condiciones mínimas de bienestar.