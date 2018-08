20.000 imanes contra un proyectil [ENG]  

Ya sabíamos que no se puede ralentizar una bala con un campo magnético, pero cualquier intento en este sentido siempre es bienvenido. Aunque sea por puro entretenimiento. En este caso la respuesta a si 20.000 imagenes pueden ralentizar o detener un proyectil es a la vez "sí" y "no". "Sí" en el caso de un balín de escopeta de aire comprimido. "No" si el disparo se realiza con un arma más potente, de fuego. El intento comienza hacia el minuto 11 del vídeo. [vía microsiervos]