Las 13 constelaciones reales del zodiaco

La Eclíptica es la línea curva por donde transita el Sol en la esfera celeste en su transito aparente observado desde nuestro planeta. Está formada por la intersección del plano de la órbita terrestre con la esfera celeste. Es la línea recorrida por el Sol a lo largo de un año respecto del fondo de las estrellas. En esa curva se pueden ver las no 12, si no 13 constelaciones del zodiaco... no os creáis nada de los horóscopos