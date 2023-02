Xavier Rius: "Vox recupera valores e ideas de la Falange"

Publicado hace 3 horas por CarlaMar a elnacional.cat

Es un autor prolífico: a libro por año. El periodista Xavier Rius Sant (Barcelona, 1959), especializado en extrema derecha, ya publicó el año pasado Los ultras són aquí, de Plataforma per Catalunya a Vox (Pòrtic). Y ahora vuelve con Vox: el retorno de los ultras que nunca se fueron (Akal), donde relata cómo irrumpió el partido, donde se zambulle. También aporta documentos inéditos, como los artículos de Javier Ortega Smith en publicaciones de la Falange, donde defendía que no solo hace falta "parecer falangista" si no también “ser falangista”.