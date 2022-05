VOX y sus franquicias explicadas para todos en breves palabras

Publicado hace 6 horas por Stiller a threadreaderapp.com

"Bueno, voy a tratar de explicar qué son Steve Bannon y sus miniyós. En España: VOX. De la manera más sencilla posible. Y por qué son un peligro mundial muy real. Que estoy harto de que los relativicen como meras comparsas. Ya no son comparsas del sistema: están bien dentro. Sonaré simple. No sencillo, no: simple. Me da igual. VOX y sus franquicias son partidos creados para salvaguardar, en tiempos de crisis muy jodidas, los intereses de las grandes empresas. FIN. Pueden venderse como les salga del potorro. Su único fin es ese."