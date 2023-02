VOLADURA gasoducto NORD STREAM ¿No tiene Alemania nada que decir?

Publicado hace 1 hora por Beltenebros a nuevatribuna.es

¿Qué tiene que decir Alemania sobre esto? ¿Qué tiene que decir como copropietaria de Nord Stream AG? ¿Lo conocían las autoridades alemanas? ¿Lo han aceptado? ¿Qué tiene que decir la población alemana, que es la que está soportando (y no es la única) las consecuencias, no ya de que no esté entrando gas a precios razonables en Alemania, sino que de que ya no podrá entrar en mucho tiempo ni siquiera cuando la guerra en Ucrania acabe (si acaba y cuando acabe)?¿En qué lugar queda un país que se queda sin inmutarse cuando sus aliados inutilizan...