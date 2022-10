La ultraderecha busca estigmatizar con mentiras la defensa de los derechos sexuales

Publicado hace 46 minutos por pasturo98 a eldiario.es

El investigador posdoctoral de la City, University of London Felipe González Santos, especializado en las redes de la ultraderecha europea, lleva años investigando las estrategias de estas organizaciones para conseguir imponer su agenda. En su último trabajo, publicado en European Journal of Cultural and Political Sociology , analiza la estrategia desplegada por los movimientos antigénero para boicotear las iniciativas políticas que garantizan derechos sexuales y reproductivos