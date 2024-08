Publicado hace 1 hora por Estauracio a elnacional.com

«Mientras no veamos un resultado que sea verificable no lo vamos a reconocer«, ha recalcado el jefe de la diplomacia europea, que se ha expresado así después de que el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela haya ratificado a Maduro como presidente, dando por buenos los resultados que difundió el Consejo Nacional Electoral pese a no aportar las actas electorales, como reclama la comunidad internacional. En un encuentro con la prensa Borrell ha insistido en que «todo el mundo tiene que poder constatar cuál es el resultado de una elección»...