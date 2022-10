Tres ex concejales se sientan desde el lunes en el banquillo de los acusados por las mordidas de Fitonovo

Publicado hace 1 hora por porcorosso a diariodesevilla.es

Tres ex concejales del Ayuntamiento de Sevilla se sientan a partir del lunes en la Audiencia Nacional para responder de las mordidas del caso Fitonovo, en un juicio que está inicialmente fijado para su celebración hasta diciembre próximo. El ex portavoz municipal de IU Antonio Rodrigo Torrijos, el ex concejal de la misma formación José Manuel García, el ex edil del PSOE Manuel Gómez Lobo y el ex director general de Medio Ambiente Joaquín Peña (PP) son cuatro de los 13 acusados que hay en esta pieza de la macrocausa de Fitonovo.