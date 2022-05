Steve Bannon amenaza con venganza contra Mark Esper por revelaciones sobre Donald Trump

Publicado hace 28 minutos por Verdaderofalso a es.postsus.com

Ahora déjame ser brutalmente franco, Esper, porque tu libro va a ser destrozado como el de Bill Barr. [book]…Así que no creas que te estás escapando de esto. Cuando lleguemos al poder, no creas que puedes saltarte esto”, dijo el experto político de extrema derecha en su podcast el lunes. “Vas a ser responsable de esto, hermano”. Esper, en una de las afirmaciones, dijo que Trump había cuestionado por qué no se podía disparar en las piernas a quienes protestaban por el asesinato de George Floyd durante las protestas de Black Lives Matter