Publicado hace 1 hora por scor a diario16plus.com

Conservadores, liberales y socialdemócratas parecen no entender que el crecimiento de la extrema derecha no es sólo un problema político sino sistémico. Mientras no entiendan esto, los ultras seguirán creciendo porque las tres tendencias ideológicas tradicionales están tan sometidas a los poderes reales que han perdido el valor a gobernar de cara a la búsqueda del bienestar de la ciudadanía.