Rusia sanciona a cientos de australianos, entre ellos a periodistas [ING]

La medida, anunciada en Moscú el miércoles por la noche, citaba la "agenda rusófoba" de las personas citadas. La "lista de exclusión" del Kremlin, que prohíbe a los nombrados la entrada en Rusia "de forma indefinida", se elaboró en respuesta a las crecientes sanciones del gobierno australiano, dijo el ministerio. Incluye al director del Herald, Bevan Shields, al director de The Age, Gay Alcorn, así como a Peter Costello, que también es presidente de Nine Entertainment Group, propietario de The Age y del Sydney Morning Herald