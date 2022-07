Robin Hood, pero al revés

Publicado hace 4 días por ThePunisherr a lavozdeasturias.es

Se nos olvida que el objetivo de las becas no debe ser premiar a las personas más inteligentes o a las que más se esfuerzan, sino contrarrestar las desigualdades sociales de partida. Quien no quiere entender esto es porque quiere que las desigualdades sociales crezcan y actúa con este objetivo, en algunos casos de forma tan descarada como las becas de Ayuso para que las criaturas de las familias más ricas se formen en centros privados. Y si la gente no se mueve, no cambia nada. El poder que tiene la movilización social no es desconocido...