El pop-rock reaccionario se revuelve entre polvos picapica

Publicado hace 1 hora por pasturo98 a elsaltodiario.com

"Asomado a su mundo, no hacía falta ser un observador muy avispado para saber por dónde iban los tiros: en los 80 había más libertad que ahora, al menos con Franco sabíamos quién censuraba, estamos bajo la dictadura del comunismo, los pijosprogres, giliprogres, progrestalibanes, la policía moral progresista, el feminismo mal entendido y el de de mesa camilla. Ana Morgade es una payasa cuñada imbécil que no tiene ni puta idea de música y un montón de insultos más; qué curioso que no se critique el reguetón que es mucho peor,etc etc"