El poder económico celebra el fascismo

Publicado hace 48 minutos por carakola a lamarea.com

El capital no le teme al neofascismo, más bien lo contrario, abraza sus victorias, consciente de que no solo no va a perder un ápice del poder que ostenta, sino que se va a ver beneficiado por sus políticas ultraliberales. Hace apenas dos semanas, Vox votó en contra de los nuevos impuestos para eléctricas y bancos. También lo hizo el Partido Popular. Ambas formaciones ya intentaron tumbar hace un año el recorte de beneficios a las energéticas a la vez que votaban en contra de la subida del salario mínimo interprofesional...