Petición de Rusia a Portugal

El Kremlin advierte al país luso y le solicita que no envíe a Ucrania los helicópteros antiincendios que previamente habían comprado a Rusia, aunque, para poder hacerlo, precisa el permiso de Moscú y no parece que se lo vayan a otorgar. “Más aún cuando Lisboa traspasa helicópteros a Ucrania no para luchar contra incendios”.